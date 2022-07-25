На Украине будут сажать на 15 лет за получение российского паспорта

Украинцам за принятие российского гражданства может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолий Стельмах в эфире телеканала «Рада».

По его словам, сейчас обсуждается «усиление уголовной ответственности для всех категорий населения, которые получили эти паспорта». Замминистра уточнил, что разрабатываемый министерством реинтеграции законопроект «предусматривает уголовную ответственность за получение паспортов публичными лицами, пропаганду паспортизации и создание условий для принудительной паспортизации».

Чиновник добавил, что к уголовной ответственности будут привлекать за участие в референдумах.

Ранее сегодня стало известно, что референдумы о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав России могут пройти в один день в первой половине сентября.

В субботу, 23 июля, вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что правительство Украины разрабатывает законопроект о введении уголовной ответственности за получение российских паспортов для жителей «оккупированных территорий».

Ранее президент России Владимир Путин разрешил всем жителям Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.

Киев, Наталья Петрова

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