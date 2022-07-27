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Среда, 27 июля 2022, 09:18 мск

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В чешских городах снимают флаги Украины со зданий администраций

Фото: antikor.com.ua

В некоторых городах Чехии со зданий местных администраций убрали флаги Украины. Об этом сообщает iDNES. В ряде случаев убрать украинские стяги попросили местные жители, а где-то поводом стал ремонт.

Так в городе Наход местные жители сами обратились в мэрию с просьбой установить на здании ратуши вместо украинского флаг Чехии. Об этом рассказала пресс-секретарь городской администрации Нина Адольф.

Староста города Червены-Костелец Томаш Проуза считает, что вывешивать государственные флаги или использовать другие символы надо обдуманно и не увлекаясь. «Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», – сказал он.

В Колине украинский флаг убрали в конце школьного года. По словам пресс-секретаря мэрии города Дагмар Соукуповой, обратно возвращать флаг не планируется.

Тем временем, в Ческе-Будеевице флаг Украины с фасада ратуши был убран из-за ремонта.

Прага, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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