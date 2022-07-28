Киев сможет управлять российскими активами на 210 млн долларов

Власти Украины получили в управление активы российских компаний и банков на 210 млн долларов, сообщила Служба безопасности Украины. Средства были арестованы в рамках уголовных дел о подготовке, планировании и введении российской военной спецоперации.

«В управление государства перешли активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями и российскими банками, на общую сумму свыше 7,75 млрд гривен (более 210 млн долларов)», – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Киев также сможет распоряжаться «тысячами закрепленных за российскими компаниями» объектов недвижимого и движимого имущества. Ведомство добавило, что активы принадлежали «Ростеху», «Газпрому», «Роснефти», «Татнефти», «Русалу», «Росатому», «Группе ГМС».

После начала специальной военной операции РФ СБУ неоднократно заявляла об аресте активов российских компаний. Лидеры страны G7 также обдумывают возможность использовать замороженные российские активы для восстановления критической инфраструктуры Украины.

Киев, Наталья Рязанова

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