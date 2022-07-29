Пожизненный срок отменен: суд в Киеве смягчил приговор российскому военному

Апелляционный суд Киева изменил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, приговоренному к пожизненному сроку заключения. В мае гражданина РФ осудили по обвинению в убийстве мирного жителя Сумской области.

Коллегия судей Киевского аппеляционного суда заменила Шишимарину пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы, сообщило в пятницу, 29 июля, украинское издание «Грати».

Напомним, пожизненный приговор 21-летнему военнослужащему ВС РФ был вынесен 23 мая Соломенским районным судом Киева. Контрактника признали виновным в умышленном убийстве 62-летнего мирного жителя Сумской области и нарушении законов и обычаев войны. Шишимарин признал свою вину и сказал в суде, что раскаивается в содеянном. По его словам, он «не хотел убивать», но выстрелил, чтобы от него «отстали».

В середине июня военнослужащий подал апелляцию на приговор.

Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допускала возможность обмена Шишимарина.

По информации украинской стороны, Вадим Шишимарин участвовал в спецоперации и был взят в плен. Однако из Минобороны РФ не поступало ни подтверждения личности обвиняемого, ни подтверждения его участия в специальной операции.

Киев, Наталья Петрова

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