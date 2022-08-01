МИД рассказал о поддержке странами НАТО вербовки Киевом наемников за границей

Ряд стран НАТО поддерживают вербовку Киевом наемников для противостояния российским силам в Донбассе, заявил глава департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин. Вербовка происходит, в том числе, через украинские дипмиссии.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», – рассказал дипломат РИА Новости.

Вербовку наемников проводят не только неправительственные организации, но даже дипломатические представительства Украины в других странах. Владимир Тарабрин отметил, что подобные действия противоречит международным договоренностям. В частности, нарушена принятая в 1961 году венская Конвенция о дипломатических сношениях.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что выявляет иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину. И после отслеживает численность иностранцев, с оружием выступающих против российских и союзных сил. Эти лица известны российским специалистам пофамильно.

В марте объявления о наборе американцем с боевым опытом для поездок на Украину появились на сайтах ряда компаний. Наемникам обещали платить от тысячи до двух тысяч долларов в день. В РФ предупредили, что иностранные наемники не являются комбатантами, в случае пленения они не получат статуса военнопленных.

Москва, Наталья Рязанова

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