Российские военнослужащие нашли французские мины EMP F2 на боевых позициях после отступления украинских подразделений. Использование этих вооружений запрещено Женевской конвенцией, но Киев и его западные союзники нарушили запрет, рассказали в Минобороны РФ.

Подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ находились южнее Артёмовска в Донецкой Народной Республике, но бежали со своих позиций. Уходя, они оставили некоторое вооружение, включая запрещенные мины.

«Вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции. После отступления националистов обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить», – пояснил представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что применение мин EMP F2 – прямое нарушение требований второго Протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств». Этот документ является частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в 1980 году.

Во время специальной военной операции российские военные неоднократно сталкивались с фактами нарушений Женевской конвенции со стороны киевского режима. Вернувшиеся из украинского плена российские солдаты рассказали, как их морили голодом, избивали, издевались, отказывали в медицинской помощи и обезболивании.

The Washington Post посчитала медиакампанию украинских властей с фотографиями пленных и убитых российских солдат нарушением Женевской конвенции. Газета напомнила, что документ защищает военнопленных от «оскорблений и любопытства общественности».

Москва, Наталья Рязанова

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