Пытали даже врачи: российские военные рассказали об издевательствах в украинском плену

Следственный комитет России начал проверку по фактам пыток российских военных, возвращенных из украинского плена. Солдаты рассказали о нечеловеческом отношении, их морили голодом и избивали, а медицинскую помощь если и оказывали, то без обезболивающих.

Один из военнослужащих сообщил, что в ходе боя, который длился около 15 часов, у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Его связали и избили палками, затем душили и угрожали смертью, если он не прочтет на камеру записку.

Другой российский солдат был ранен в бедро. Он рассказал, что в плену его пытали, а медицинские процедуры проводили без обезболивающих. Несколько дней его и других пленных держали в подвале без воды и пищи. Перед тем, как отвести раненного к врачу, его заставляли кричать пропагандистские лозунги.

Попавший в плен с двумя ранениями военнослужащий лишился ноги. В перевязочной медработник всегда нажимал на рану и смотрел, как пострадавший корчится от боли. Пленного также постоянно избивали.

«Российские военнослужащие, которые сегодня проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям свои истории, каждая из которых изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания военнопленных», – сообщили в СКР. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»