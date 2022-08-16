Шойгу: НАТО продлевает агонию киевского режима

Помощь Запада только продлевает агонию киевского режима, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ни иностранные советники, ни «супероружие» от западных спонсоров не помешают достичь целей специальной военной операции, отметил министр.

«Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. Нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений, что цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах», – сказал глава МО РФ на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Москве известно, что иностранные военные советники координируют действия ВСУ, они же контролируют применение вооружений, а разведданные Киев получает от источников НАТО. Шойгу заявил, что Запад несет ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе и на освобожденных территориях, которые обстреливаются из полученного от натовских стран оружия.

«Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными развед­ками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – подчеркнул министр.

При этом, развенчан миф о том, что мощное западное оружие поможет Киеву переломить ход спецоперации. Украинские боевики часто бросают оружие на боевых позициях, когда бегут под напором союзных сил. Российские специалисты тщательно изучают западные технологии и находят способы им противостоять.

«СВО развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали», – сказал министр.

Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов обвинил США в подталкивании киевского режима к убийству мирных граждан через поставки вооружений и разведданных. МИД РФ узнал, что Вашингтон предоставлял Киеву данные разведки для использования переданных РСЗО HIMARS. Американские инструкторы помогали украинским военным прицелиться при обстреле городов и сел Донбасса. В разведке Украины заявили, что Вашингтон может остановить любые потенциальные атаки, если они недовольны намеченной целью.

Россия проводит специальную военную операцию по защите на селения Донбасса. Войска РФ вошли на территорию ДЛНР по просьбе руководства республик. Запад мгновенно отреагировал усилением санкционного давления на РФ и поставками вооружений на Украину.

Москва, Наталья Рязанова

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