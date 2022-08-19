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Суббота, 20 августа 2022, 11:06 мск

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Систему защиты ЗАЭС усилили из-за угрозы новых ударов ВСУ

Фото: сайт Запорожской АЭС

Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за угрозы нанесения украинской армией новых ударов по станции. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Накануне Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша на Украину с целью обвинить Россию в техногенной катастрофе.

«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу», – сказал Владимир Рогов (цитата по РИА «Новости»).

Он подчеркнул, что власти Запорожья готовы к любому развитию событий. «Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», – отметил Рогов.

Накануне он заявил, что обстановки на Запорожской АЭС начнут транслировать беспилотники в постоянном режиме.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на пятницу, 19 августа, дважды обстреляли из артиллерии город Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС. Позже власти сообщили, что в результате обстрела АЭС не пострадала.

Территория Запорожской АЭС находится под контролем ВС РФ с весны. В последние недели украинская армия систематически обстреливает территорию ЗАЭС. Минобороны России зафиксировало 12 обстрелов станции за месяц.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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