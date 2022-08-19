Постпред РФ Ульянов раскрыл наплевательское отношение Запада к безопасности ЗАЭС

Запад отказывается обсуждать атаки на Запорожскую АЭС и с российской, и с украинской стороной, уверен постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Этим представители западных властей показывают истинное отношение к безопасности объекта – им плевать.

«То есть демонстрируют, что вопреки их декларациям, заявлениям, на самом деле на соображения ядерной безопасности им наплевать», – сказал Ульянов на брифинге Москва-Вена в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По мнению дипломата, миссия МАГАТЭ может отправиться на ЗАЭС в начале сентября, если не повлияют сторонние факторы. Тем более, что агентство выбрало для поездки не самый безопасный маршрут, на котором настоял Киев.

«Впечатление, что украинцы просто пытаются помешать проведению миссии. Похоже, что она им совсем не нужна. Отношение к ней у украинской стороны негативное, судя по украинскому поведению», – подчеркнул постпред РФ.

Он призвал киевский режим немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС. Ульянов подчеркнул, что у миссии МАГАТЭ чисто техническая задача, никак не влияющая на суверенитет Украины.

В ООН заявили, что готовы гарантировать безопасность экспертов МАГАТЭ только при поездке на Запорожскую АЭС через Киев. На этом же настаивало руководство Украины. При этом, в администрации Запорожской области заверили, что единственный путь на ЗАЭС, где экспертам МАГАТЭ гарантирована безопасность, лежит через территорию России. «Несуразные маршруты» только показывают, что ООН не хочет содействовать визиту МАГАТЭ.

Москва, Наталья Рязанова

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