ЕС готовит миссию по подготовке солдат ВСУ в соседней стране

Евросоюз прорабатывает создание миссии по подготовке военных ВСУ. Миссию планируется разместить в соседней с Украиной стране, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Миссия разместится не на Украине, а в соседней стране», – сказал дипломат на конференции в испанском городе Сантандер. Трансляция велась на странице внешнеполитической службы ЕС в сервисе микроблогов.

Боррель считает, что конфликт на Украине может затянуться, поэтому вопрос подготовки солдат актуален. Многие украинские военные уже проходят тренировки.

«Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, и для этого необходимы тренировки», – добавил он.

В апреле Пентагон анонсировал тренинги для украинских солдат, которых научат обращаться с украинским гаубицами и другим вооружением, отправляемым в Киев.

Минобороны Норвегии в августе присоединилось к проекту Великобритании по обучению украинцев для подготовки бойцов для ВФУ. Из Норвегии отправят более сотни военных инструкторов, которые присоединятся к ста британским специалистам.

Москва, Наталья Рязанова

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