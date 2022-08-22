ЕС готовит миссию по подготовке солдат ВСУ в соседней стране

Евросоюз прорабатывает создание миссии по подготовке военных ВСУ. Миссию планируется разместить в соседней с Украиной стране, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Миссия разместится не на Украине, а в соседней стране», – сказал дипломат на конференции в испанском городе Сантандер. Трансляция велась на странице внешнеполитической службы ЕС в сервисе микроблогов.
Боррель считает, что конфликт на Украине может затянуться, поэтому вопрос подготовки солдат актуален. Многие украинские военные уже проходят тренировки.
«Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, и для этого необходимы тренировки», – добавил он.
В апреле Пентагон анонсировал тренинги для украинских солдат, которых научат обращаться с украинским гаубицами и другим вооружением, отправляемым в Киев.
Минобороны Норвегии в августе присоединилось к проекту Великобритании по обучению украинцев для подготовки бойцов для ВФУ. Из Норвегии отправят более сотни военных инструкторов, которые присоединятся к ста британским специалистам.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube