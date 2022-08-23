Politico: США могли тайно поставлять Украине дополнительное оружие

Вашингтон мог передавать Киеву больше вооружений, чем объявлял публично. Военные эксперты отметили, что некоторые удары ВСУ нанесены оружием, не включенным в официальные сообщения Пентагона о военной помощи, пишет Politico.

«В пятницу высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что США тайно поставляли украинцам высокоскоростные противорадиолокационные ракеты. Два дня спустя бывшие спецназовцы США Майкл Вайс и Джеймс Раштон рассказали, что у Украины нет ракет, способных поразить авиабазу Саки в Крыму и которые Америка и ее партнеры публично причислили к военной помощи», – говорится в статье.

Издание напомнило, что в июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что отправка Киеву дальнобойных ракет может спровоцировать Третью мировую войну.

Два источника, знакомых с ситуацией, рассказали, что Вашингтон включил высокоточные боеприпасы Excalibur в пакет военной помощи от 19 августа. издание не исключает, что США также могли «тайно отправить на Украину тактическую ракетную систему ATACMS». Официально об этом не объявлено, а в документе с перечнем вооружений в рамках пакета военной помощи есть приписка, что это не все оружие, отправленное на Украину.

Издание подчеркнуло, что ни один чиновник официально не подтвердил выводы автора статьи.

В июне Конгресс США потребовал у Белого дома отчет о расходовании средств, выделенных на помощь для Украины. У Пентагона возникли трудности с официальным учетом расходов.

Напомним, Белый дом готовит новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. Президент США Джо Байден использовал свои полномочия для одобрения передачи Киеву избыточного оружия из американских запасов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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