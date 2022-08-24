Экс-советник главы МО США описал плачевное будущее Украины из-за помощи Штатов

Украина может лишиться территорий на юге и левом берегу Днепра при затягивании конфликта вследствие роста военной помощи от США. Наступил решающий момент закончить противостояние, считает экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Он раскритиковал открытое письмо «США должны вооружить Украину, пока не стало слишком поздно», подписанное 20 известными американцами, выступающими за продолжение боевых действий. Макгрегор согласился с ними в одном: конфликт вступил в решающую стадию. Но нужно не отправлять Киеву больше оружия, а убедить закончить противостояние. Полковник не верит в возможность победы Киева: ВСУ находится в бедственном положении, а Москва еще даже не объявляла всеобщую мобилизацию. Накачка оружием приведет к плачевным последствиям.

«Украина превратится в усохшее, не имеющее выхода к морю государство между Днепром и польской границей. Это результат ошибочной политики, зародившейся в 1990-е годы, которая привела Россию к политической изоляции от Европы», – написал Макгрегор в статье для American Conservative.

Он пожалел, что западные политики не учли уроки истории, например, поражение немецкой армии во Второй мировой войне.

Пентагон прорабатывает возможности поставки новых вооружений Украине, чтобы «изменить ситуацию на поле боя».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию с целью защиты населения Донбасса и создания условий безопасности для России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что помощь Запада только продлевает агонию киевского режима. По его словам, ни иностранные советники, ни «супероружие» от западных спонсоров не помешают достичь целей СВО.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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