Вашингтон отправит Киеву артиллерию, беспилотники и системы ПВО на $2,98 млрд в рамка самого большого пакета военной помощи в истории Штатов. Президент США Джо Байден приурочил объявление о дополнительной поддержке к поздравлению с Днем независимости Украины.

«США по-прежнему поддерживают народ Украины, который продолжает борьбу в защиту своего суверенитета. Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 млрд долларов США в виде оружия и снаряжения», – говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

Благодаря новому траншу Киев получит «системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары». Так Украина сможет защитить себя в долгосрочной перспективе, добавил Байден.

Как сообщал «Новый День», экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор отметил: Штаты своей военной помощью только продлевают конфликт, что вовсе не на руку Киеву. Если не разрешить ситуацию в ближайшее время, Украина может лишиться всех территорий на юге и левом берегу Днепра.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что помощь Запада только продлевает агонию киевского режима: ВС РФ все равно выполнят все задачи военной спецоперации.

Россия с 24 февраля проводит СВО по защите на селения Донбасса. Кремль назвал главными задачами операции денацификацию и демилитаризацию Украины ради будущих гарантий безопасности России.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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