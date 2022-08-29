Обстрелы Запорожской АЭС перед прибытием миссии МАГАТЭ участились на 70%

Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС с украинской стороны выросла на 70% в связи со скорым прибытием миссии МАГАТЭ на станцию. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что киевский режим сделает все, чтобы сорвать визит специалистов на АЭС.

«По Энергодару и ЗАЭС 15-21 августа – 23 обстрела, 22-28 августа – 38 обстрелов. Увеличение на 15 обстрелов или почти на 70%», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

По его мнению, так киевский режим готовится к визиту специалистов из МАГАТЭ. Ожидается что уже на этой неделе они приедут на ЗАЭС для проверки ее состояния в связи с постоянными обстрелами с украинской стороны. Украинское руководство, занимающееся «ядерным терроризмом, сделает всё, чтобы сорвать визит», – уверен чиновник.

«Наша задача – обеспечить безопасность по максимуму и доступ миссии на ЗАЭС», – добавил Рогов.

Напомним, миссия под руководством гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси прибудет на ЗАЭС не позднее этой недели. В группу войдут 14 экспертов из нейтральных стран, в нее не включены представители США и Великобритании.

Запорожье, Наталья Рязанова

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