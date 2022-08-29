Российские военные сбили два украинских штурмовика

За последние сутки ВКС России сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины и нанесли удары по пункту управления воздушного командования «Восток». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Удары были нанесены по украинским военным в районе Днепропетровска и Нововоронцовки Херсонской области. В результате ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Вместе с тем, российские войска поразили пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов» (запрещены в России). Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотников, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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