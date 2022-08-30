Обозреватель The Hill призвал Зеленского к переговорам ради сохранения Украины

Украинский президент Владимир Зеленский должен использовать единственный разумный выход из кризиса в своей стране – начать переговоры с Россией, считает обозреватель The Hill Харлан Ульман.

Ульман отметил, что США и Европа своей помощью киевскому режиму просто стремятся измотать Россию. Но поставки оружия все идут, а российские силы все равно продвигаются согласно собственным планам. В то же время, единство в Европе по вопросу поддержки Украины окажется под вопросом по мере приближения зимы, считает обозреватель.

При этом Зеленский настаивает на максимальных требованиях: чтобы российские войска капитулировали и отошли на линию, разделявшую государства до начала специальной военной операции.

«Цели Зеленского недостижимы. Маловероятно, что Украина получит необходимые средства для создания эффективного наступательного потенциала, чтобы вернуть себе все утраченные земли», – считает Ульман.

Обозреватель допускает, что президент РФ Владимир Путин может отказаться от переговоров. Но его источники заверили, что Москва может остановить СВО, если Киев признает, что лишился части территорий.

«Единственный разумный исход – переговоры и прекращение огня. Лучший способ – убедить Путина и Зеленского, что поиск урегулирования отвечает их личным интересам. Зеленский должен понять, что прекращение войны необходимо, если Украина хочет выжить как независимое государство», – подвел итог Ульман.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть все территории, на которых находятся российские силы, включая Крым. Киев намерен стремиться только к окончательной победе и даже призвал российских солдат сдаваться.

Зеленский неоднократно говорил, что Россия нацелилась на всю Европу, поэтому европейские страны должны помогать Украине финансами и оружием. Как только Россия поймет масштаб поддержки киевского режима со стороны союзников, то отступит.

Накануне провалилась долго анонсируемая Киевом попытка наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате маневра ВСУ лишилась более 560 боевиков, 26 танков, 23 БМП, двух штурмовиков Су-25.

Киев, Наталья Рязанова

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