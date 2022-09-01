Лидеры ЕС уговаривали Зеленского на переговоры с Россией – Ющенко

Лидеры европейских стран пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского использовать дипломатию для разрешения конфликта с Россией, рассказал бывший глава государства Виктор Ющенко.

Руководители членов ЕС призывали Зеленского сесть за стол переговоров и решить нюансы после прекращения огня.

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол, садись за стол, потом разберемся», – заявил Ющенко в интервью «Украинской правде».

Он подчеркнул, что и ряд отставных политиков видит выход из ситуации для Киева именно в переговорах. Ющенко привел в пример бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Запад прекратить попытки нанести поражение России на Украине и заставить Киев пойти на переговоры на условиях Москвы.

При этом, экс-президент усомнился, что Киев действительно выберет переговоры вместо продолжения вооруженного конфликта.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Киев и Москва садились ха стол переговоров, но так и не пришли к общей позиции, а позже украинская делегация самоустранилась от переговорного процесса.

Владимир Зеленский несколько раз ставил разные условия для вероятного продолжения переговоров. В частности, требовал отменить суд в Мариуполе над пленными бойцами с «Азовстали». При этом, эксперты ряда стран заявили, что возобновление переговоров – единственный шанс для Зеленского сохранить суверенную Украину.

Москва, Наталья Рязанова

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