Попытки ВСУ продолжить наступление на Николаево-Криворожском и Харьковском направлении провалились, сообщили в Минобороны РФ. Киевский режим лишился более 30 танков и 400 военнослужащих.

В течение суток украинские силы пытались продвинуться на Николаево-Криворожском направлении, но раз за разом терпели поражение.

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк и 18 бронемашин, 22 боевые машины пехоты, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц спецтехники и более 350 военнослужащих», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

На Харьковском направлении попытка наступления захлебнулась после разгрома украинских сил около поселения Русские Тишки. 14-я механизированная бригада ВСУ лишилась более 50 человек и решила отступить в сторону Харькова. Но под Салтовкой почти всех из 56 выживших расстреляли боевики националистического формирования «Кракен».

В первый день так называемого контрнаступления ВСУ лишилась 48 танков, более 1200 военных. Попытка возобновить наступление 31 августа обошлась киевскому режиму в 1700 жизней военных и 184 единицы техники.

В администрации президента Украины заявили, что наступление украинских военных незаметно из-за новой тактики. Они решили измотать ВС РФ на всех направлениях сразу с тактикой «тысячи порезов».

Москва, Наталья Рязанова

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