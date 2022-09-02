ВС РФ разбили 42 артиллерийских подразделения ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили 42 артиллерийских подразделения ВСУ и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Также разбит взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» около Новомарьевки в Николаевской области, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки ВСУ лишилась значительного запаса военной техники. Разбит пункт размещения 17-й танковой бригады, ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в Николаевской области. В Харьковской, Николаевской областях и ДНР уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Под Андреевкой в Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25, а также истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские противолокационные ракеты «HARM».

Одну такую ракету российские средства ПВО уничтожили в районе Новой Каховки в Херсонской области. Также за сутки сбиты 12 украинских беспилотников, перехвачены 14 снарядов американской РСЗО HIMARS.

ВКС России высокоточным ударом лишили командования 56-ю мотопехотную бригаду: убиты 18 военных, из них 12 – офицеры. Всего уничтожены восемь пунктов управления ВСУ.

Противник потерял живую силу и военную технику в 134 районах и снова потерпел неудачу в попытках провести наступление на Николаево-Криворожском направлении. Всего за 24 часа на этом направлении ВС РФ уничтожили 13 танков, 19 БМП и 12 других бронемашин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 человек.

60-я пехотная бригада ВСУ в районе Добрянки и Нововоронцовки в Херсонской области лишилась 30 человек убитыми и 15 ранеными. После больших потерь остатки 110-й механизированной бригады бежали с боевых позиций под Авдеевкой и Опытным в ДНР.

Только за август ВС РФ уничтожили 601 единицу тяжелого вооружения и артиллерийских систем, сбили 19 самолетов и 6 вертолетов, 188 беспилотников, перехватили 226 реактивных снарядов HIMERS. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим продолжает попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, чтобы создать видимость, будто может противостоять российским силам.

Москва, Наталья Рязанова

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