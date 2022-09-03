Минобороны РФ рассказало о провале новых попыток наступления ВСУ

Киевский режим предпринял новые попытки пойти в контрнаступление на Николаево-Криворожском направлении. Но ВСУ не смогли закрепиться даже на отдельных участках, сообщили в министерстве обороны России.

Российские истребители сбили над Херсонской областью два украинских штурмовика Су-25, а в небе Днепропетровской области – МиГ-29 воздушных сил Украины. Истребитель был модифицирован для несения американских противорадиолокационных ракет HARM, как и самолет, сбитый российской авиацией накануне.

За сутки киевский режим потерял на данном направлении более 230 военных, 23 танка, 27 БМП и 14 других бронемашин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

По данным МО РФ, в медучреждениях Николаева и области не хватает коек, чтобы разместить всех раненных при попытке контрнаступления. В дефиците медикаменты и запасы крови. А для ловли украинских бойцов, бегущих от напора союзных войск, на въезде в Николаев выставили дополнительные посты, а на улицы отправили еще больше военных патрулей.

Кроме того, провалилась очередная попытка киевского режима захватить Запорожскую АЭС. Против десанта из 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников действовали четыре Су-30 и два вертолета Ка-52 ВКС России. Уничтожено 20 катеров и лодок из 42, остальные вернулись к украинскому берегу.

«Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности «Малка», нанесён удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта. Украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранеными», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»