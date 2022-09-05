ВСУ потеряли более 220 человек при попытке закрепиться на юге – Минобороны РФ

Украинская армия продолжила попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. За минувшие сутки в ходе боев на этом направлении ВСУ потеряли более 220 бойцов, 11 танков, 7 БМП и 8 других бронированных машин, а также 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, удары по подразделениям и резервам украинских войск нанесли боевая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Генерал также сообщил, что российская армия уничтожила в Николаевской области два склада боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше 1,5 тыс. реактивных снарядов для ракетных систем залпового огня, в том числе более 200 ракет для американских систем HIMARS.

Кроме того, по данным Минобороны, в районах населенных пунктов Березнеговатое и Мураховка Николаевской области ВС РФ поразили пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады. В районе населенного пункта Кочубеевка Херсонской области ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, добавил Конашенков.

В Минобороны также сообщили об уничтожении пусковой установки системы HIMARS в районе населенного пункта Тимченки в Харьковской области. В районе Харькова ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения нацформирования «Кракен», в результате уничтожено более 30 боевиков и 10 единиц автомобильной техники.

Также стало известно, что за сутки средствами ПВО России в Харьковской области и в ДНР сбиты пять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2». Помимо этого, в Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, информирует Минобороны. Кроме того, в воздухе перехвачены 34 снаряда систем HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в Херсонской области.

Москва, Наталья Петрова

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