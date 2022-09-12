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Понедельник, 12 сентября 2022, 13:47 мск

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Российские военные уничтожили склад ВСУ с десятками тонн боеприпасов

ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ. Так в Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Харьковской области в районах населенных пунктов Купянск и Изюм в результате действий российских военных потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

В Херсонской области поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.

В Николаевской области помимо склада боеприпасов киевский режим потерял свыше трехсот убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих.

В Черкасской области был поражен пункт временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц техники.

В Донецкой Народной Республике и Запорожской области за последние сутки были поражены четыре пункта управления ВСУ, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125-ти районах. Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы, цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотников и восемь снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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