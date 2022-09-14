Российские военные уничтожили более 600 бойцов ВСУ и несколько десятков единиц техники

На Украине продолжаются боевые действия в рамках спецоперации. Российские военные наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Так на Николаевско-Криворожском направлении уничтожено восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих.

В Донецкой Народной Республике высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям ВСУ ликвидированы до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Потери противника в Запорожской области составили 70 солдат и пять единиц военной техники.

В Харьковской области нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники.

Кроме того, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в ДНР, городов Харьков и Изюм Харьковской области. У населенного пункта Красный Лиман российская армия вывела из строя боевую машину реактивной системы залпового огня «Ураган».

«В районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», – сообщили в Минобороны.

В Херсонской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту. Также ПВО уничтожила четыре беспилотника и баллистическую ракету «Точка-У». За сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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