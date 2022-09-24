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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 24 сентября 2022, 11:21 мск

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Турецкий журналист допустил признание Западом ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в составе РФ

Страны Запада со временем смирятся с тем, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области присоединятся к Российской Федерации. Такого мнения придерживается журналист издания Evrensel Юджель Оздемир.

«До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым – часть России. В условиях, когда РФ присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», – пишет публицист.

По его словам, в первую очередь прекращением конфликта на Украине озабочены государства, несущие огромные потери, в том числе Германия, экономика которой тесно связана с российской. В то время как санкционные возможности Запада весьма ограничены.

Турецкий эксперт напомнил, что Киев запретили русский язык в регионах с этнически русским населением. Таким образом, их жители имеют право самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу.

«Со временем, судя по всему, стороны могут сесть за стол переговоров. Тогда будет поставлен вопрос о фактическом отказе Украины от этих регионов», – добавил Оздемир.

Напомним, в Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября проходит референдум. Жители регионов должны ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы их территории вошли в состав России на правах субъекта федерации.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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