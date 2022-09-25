Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью дронов-камикадзе

ВСУ продолжают провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Киевский режим обстреливает территорию и запускает атакующие беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.

«Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Один из снарядов попал в водоканал рядом с АЭС, четыре из них разорвались в Энергодаре.

Установлено, что обстрелы велись из населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, которые находятся под контролем ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

Кроме того, украинские военные запустили на территорию АЭС восемь дронов-камикадзе. Все беспилотники были сбиты и цели не достигли. «Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – заверили в Минобороны.

Запорожье, Зоя Осколкова

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