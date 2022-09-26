Ульянов: МАГАТЭ убедилось в обстреле ЗАЭС киевским режимом

Специалисты Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) убедились, что именно украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, уверен постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Агентство обходит этот факт стороной в своих документах под давлением США.

«После визита на ЗАЭС агентство убедилось в том, что огонь ведется с украинской стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной. Думается, что это во многом результат давления со стороны США и их союзников», – сказал Ульянов в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что мандатом МАГАТЭ не установлена функция поиска виноватой стороны. Но в будущем возможно уточнение полномочий сотрудников агентства на ЗАЭС.

«Думается, что при согласовании зоны ядерной и физической ядерной безопасности на и вокруг ЗАЭС, если эта инициатива получит развитие, этот недостаток следует каким-то образом устранить», – добавил Ульянов.

Миссия МАГАТЭ работала на Запорожской АЭС с 1 по 5 сентября и оставила двух наблюдателей. В своем докладе специалисты агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей. Попадания боевых снарядов могут повредить важное оборудование и спровоцировать неограниченный выброс радиоактивных материалов.

Напомним, специалисты МАГАТЭ встретились с военной-гражданскими властями города и региона, получили письмо от жителей Энергодара, Запорожской и Херсонской областей с просьбой повлиять на киевский режим, чтобы он прекратил обстрелы станции и жилых районов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»