Кадыров посоветовал Зеленскому бежать без оглядки

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского бежать на Запад. Российский политик напомнил лидеру киевского режима, что Россия еще ничего не начинала на Украине.

Ранее в Киеве и ряде городов Украины прогремели взрывы. Один из них случился недалеко от здания СБУ и офиса президента Украины. Владимир Зеленский написал в телеграм-канале: «Воздушная тревога не прекращается по всей Украине. Там бьют ракеты. Есть погибшие и раненые».

Рамзан Кадыров напомнил украинскому лидеру, что граждане Луганской и Донецкой народных республик жили в такой обстановке восемь лет из-за обстрелов со стороны киевского режима.

«То есть восемь лет бомбить мирных людей ЛДНР было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? Мы предупреждали, что Россия по-настоящему еще и не начинала. Хватит жаловаться, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада», – написал глава Чеченской республики в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что теперь на 100% доволен проведением специальной военной операции.

В конце августа Рамзан Кадыров просил разрешения президента РФ ускорить проведение СВО. Ранее в Кремле отмечали, что продвижение российских сил идет медленно ради сохранения жизней мирных граждан и инфраструктуры. Владимир Путин отметил, что Россия «всерьез-то еще ничего не начинала» на Украине.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса проходит с 24 февраля. Основными задачами СВО стали денацификация и демилитаризация Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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