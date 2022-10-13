Украина передала России 20 военнопленных

Минобороны России сообщило о возвращении в четверг, 13 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины 20 российских военнопленных.

«Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации», – говорится в сообщении ведомства.

Российские военнослужащие вернулись на родину в результате переговоров с Украиной по обмену пленными.

Ранее, 11 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия отпустила 32 украинских военнослужащих в рамках обмена пленными. Среди них – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Российская сторона об обмене не сообщала.

В последний раз об обмене военнопленными сообщалось 22 сентября. Москве были переданы 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, а также бывший народный депутат и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

По данным Киева, Украина вернула 215 человек, среди которых 108 бойцов батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), включая пятерых командиров. По условиям обмена последние должны будут находиться в Турции до окончания боевых действий.

Москва, Наталья Петрова

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