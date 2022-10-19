Депутат Рады призвал украинцев уезжать к родне в села на зиму

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко признал, что власти «провалили» заготовку топлива на зиму. Депутат призвал украинцев вспомнить о «тепловой миграции» и переждать зиму у сельской родни.

Украина к отопительному сезону планировала запасти 19 млрд кубов газа и 2,6 млрд тонн угля. Реальные запасы оцениваются в 14,2 млрд кубометров газа и 1,9 млрд тонн твердого топлива. Кучеренко заявил, что Киев не выполнил задачу подготовиться к зиме.

«Это мы провалили. Если зима будет холодной, то больше угля понадобится ТЭС. Соответственно, все наши запасы закончатся тоже раньше, начнут использовать газ, которого не так много. Апокалипсиса не будет, но украинцам лучше заранее готовить себя к худшему сценарию», – сказал депутат в интервью украинским «Вестям».

По его мнению, заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об установлении температуры в 16 градусов в квартирах не соответствует реальности. Действовавшие с советских времен нормы требовали отапливать квартиры не ниже 18 градусов тепла. Но принятые Киевом в 2016-2017 годах законы сделали этот вопрос бесконтрольным. Коммунальщики отвечают только за объем тепла, доставляемый населению, то есть за температуру теплоносителя на выходе, а не за температуру в квартирах.

Кучеренко посоветовал украинцам съезжаться с родственниками, чтобы было легче сохранять тепло зимой. А лучше всего – уезжать из городов.

«Мой совет украинцам – полагайтесь только на себя. Следует помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. Продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к запасам и думают об этом еще с лета», – пояснил свой совет политик.

В августе президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что грядущая зима станет самой сложной для украинцев из-за высоких цен на газ. Однако, по итогам референдумов в конце сентября к территории РФ присоединились освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкая и Луганская республики, где была сосредоточена большая часть угольной добычи Украины. Киев ввел лимит на продажу дров населению: не более 15 кубометров за сезон в одни руки.

Киев, Наталья Рязанова

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