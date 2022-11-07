ВС РФ отразили атаки в ЛНР и Херсонской области: уничтожены более 330 бойцов ВСУ

Украинские войска не оставляют попытки атак в Луганской народной республике и Херсонской области. Все наступления ВСУ российской армией отбиты, потери противника составили более 330 военнослужащих убитыми, сообщило Минобороны России. Также уничтожены несколько десятков танков и другой бронетехники. Помимо этого, в Запорожской области разбиты два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а в Николаевской области – хранилище топлива для военной техники.

На Купянском направлении две батальонные тактические группы ВСУ, усиленные иностранными наемниками, в течение суток пытались наступать в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Ударами армейской авиации, артиллерии и активными действиями российских войск атака противника была остановлена. «В ходе боевых действий уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов», – рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

ВС РФ также отразили атаки украинских военных, предпринимаемые двумя батальонными тактическими группами, в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка в ЛНР. В результате огневого поражения и активных действий российских войск потери ВСУ составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и до 130 раненными, три танка, две боевые бронемашины и пять автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении российская армия при поддержке артиллерии отбила наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. По словам Конашенкова, противник отброшен на исходные позиции, уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронемашин и 13 автомобилей.

Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР и Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 186 районах.

Кроме того, российские войска уничтожили две радиолокационные станции украинских ЗРК С-300 и самоходную огневую установку украинского ЗРК «Бук-М1» в ДНР и Запорожской области.

В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Также сообщается, что системой ПВО сбиты украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и шесть беспилотников ВСУ в ДНР.

Кроме того, за сутки перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Херсонской области и ДНР, в том числе в городе Донецке.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения военной спецоперации уничтожены: 331 самолет, 170 вертолетов, 2458 беспилотников, 387 зенитных ракетных комплексов, 6421 танк и другие боевые бронемашины, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7109 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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