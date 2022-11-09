Киев утвердил список партий, чье имущество пойдет в казну

На Украине утвердили список политических партий, чье имущество будет обращено в государственную собственность. Первый замминистра юстиции страны Евгений Горовец заявил, что все эти партии запрещены на украинской территории.

«Мы уже утвердили перечень политических партий, их пока не так много. Но это все партии, запрещенные судами, в отношении которых решения вступили в силу. По ним идет розыскная работа касаемо имущества, и в случае его выявления будем принимать решения по каждой партии», – цитирует Горовца РИА Новости.

В мае Киев законодательно запретил 16 «пророссийских» партий. Так, попавшая под запрет коммунистическая партия лишится имущества по списку, в который включены 54 здания и два земельных участка, 18 транспортных средств, восемь корпоративных прав, две торговые марки.

Киевский режим обратил в госсобственность акции ряда крупнейших украинских предприятий, связанных с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. Среди прочего под изъятие попали активы «Мотор Сич», 56% которого Богуслаев пытался продать китайским партнерам, но Антимонопольный комитет заблокировал сделку. Китайские инвесторы осудили решение Киева и обвинили его в «необоснованном разграблении законных прав».

Киев, Наталья Рязанова

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