Президент США Джо Байден назвал отвод российских сил единственным способом закончить конфликт на Украине. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что заявления Вашингтона и Киева о возможности переговоров были фарсом.

Американский лидер уверен, что президент РФ Владимир Путин должен отдать распоряжение об отводе войск.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет из Украины», – приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.

Киев вскоре после начала специальной военной операции отказался продолжать переговоры. Но недавно выставил ряд условий для продолжения переговорного процесса. Бывший чиновник из Пентагона уверен, что это был отвлекающий маневр, задуманный советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает. Я думаю, это был фарс», – сказал Макгрегор.

По его мнению, Киев намеренно поставил невыполнимые условия для продолжения переговоров, чтобы они так и не состоялись.

Ранее аналитики отметили, что вопреки официальной риторике между западными странами ведутся частные переговоры о возможном мире между Украиной и Россией. Союзники США не хотят помогать Украине из-за категоричных заявлений о нежелании решать дело дипломатическим путем. Поэтому Белый дом призвал украинские власти публично демонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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