Российские силы без потерь завершили переброску на левый берег Днепра

Завершена переброска российских сил на левый берег Днепра. В Минобороны РФ заверили, что потерь личного состава и техники нет.

«Сегодня в 05:00 мск завершена переброска подразделений российских войск. Все военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено», – говорится в сообщении министерства.

Военные заняли заранее подготовленные рубежи и позиции. Во время переброски военнослужащие помогли эвакуироваться гражданским, решившим покинуть правобережную часть Херсонской области.

«Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. ВСУ было нанесено пять ударов снарядами американской РСЗО HIMARS», – добавили в МО РФ.

Системы ПВО сбили 28 снарядов, еще пять отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил какие-либо изменения в статусе Херсонской области в связи с отводом российских сил на левый берег Днепра. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал отвод войск мудрым решением, которое сохранит человеческие жизни.

Москва, Наталья Рязанова

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