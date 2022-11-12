Российские военные разбили батарею украинских гаубиц М777 и отбили атаки в ЛНР и ДНР

Минобороны России заявило об отражении новых атак украинских военных в Луганской и Донецкой народных республиках. В ходе ударов уничтожены более 450 военнослужащих ВСУ. В Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили батарею гаубиц М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении российские войска пресекли атаки подразделений четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка в ЛНР. «В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей», – рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

На Южно-Донецком направлении иностранные наемники пытались остановить российскую армию контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка в ДНР. Потери противника составили более 85 боевиков убитыми. Также поражены семь боевых бронемашин и два пикапа.

На Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли более 160 человек в результате неудачных атак в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка в ЛНР и удара ВС РФ по ротной тактической группе украинской армии в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области.

В Запорожской области авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито шесть украинских беспилотников, а также перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Херсонской области и ДНР.

Кроме того, российские военные уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 в районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина в ДНР, а также два склада боеприпасов и военной техники ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

Также за сутки, по словам Конашенкова, поражены четыре пункта управления украинских сил, 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах.

Москва, Наталья Петрова

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