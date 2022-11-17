Воздушная тревога по всей Украине: офис Зеленского сообщил о новых ударах по энергообъектам

На всей территории Украины в четверг утром объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Львове, а также в Киевской, Сумской, Харьковской областях, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Львовской областях. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия снова наносит удары по объектам энергетики. В Днепропетровской области и Киеве начались аварийные отключения электроэнергии.

Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram, что есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта Днепра. «Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия», – написал он.

Украинский энергооператор ДТЭК сообщил, что по всей Днепропетровской области после ракетных ударов введены экстренные отключения электроэнергии. Позже ДТЭК заявил о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории Украины. «По распоряжению НЭК «Укрэнерго» вынуждены применить экстренные отключения. Это необходимый шаг, чтобы избежать масштабных аварий на энергооборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», – сообщается в телеграм-канале компании. По последним данным энергохолдинга, экстренные отключения света вводятся в Киеве.

Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры региона. «Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины», – написал он в своем телеграм-канале.

Обновлено. Глава Харьковской области военной администрации Олег Синегубов, в свою очередь, заявил, что в результате утренних ударов пострадала критическая инфраструктура в Изюмском районе.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы. 15 ноября по энергообъектам Украины были нанесены очередные удары. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в этот день энергетическая инфраструктура страны подверглась самому массированному удару с начала российской специальной военной операции. По данным офиса президента Украины, было повреждено 15 энергообъектов. В то же время глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о повреждении более 30 объектов инфраструктуры страны.

Москва, Наталья Петрова

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