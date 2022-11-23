Воздушную тревогу объявили по всей Украине: в Киеве после взрывов частично пропали свет и вода

Воздушная тревога охватила всю территорию Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта воздушных тревог. Изначально днем 23 ноября воздушная тревога была объявлена в нескольких центральных областях и на юге Украины. Позже воздушную тревогу распространили на всю территорию страны.

Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге, а также в Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Киевской и Львовской областях.

После взрывов в Киеве в левобережных районах начались перебои с электро- и водоснабжением, пишет «Страна.ua». Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил попадание в один из объектов городской инфраструктуры. В Киеве введены экстренные отключения света, объявила энергокомпания Yasno. Позднее Кличко сообщил о еще нескольких взрывов в разных районах украинской столицы.

По последним данным СМИ, повторные взрывы слышны в Николаевской области.

В Винницкой области, по некоторым сведениям, вновь поражена Ладыжинская ТЭС. Также сообщается, что удары нанесены по целям в Очакове Николаевской области.

Кроме того, появилась информация, что во многих районах Харькова и области начались перебои с электроснабжением. Свет пропал и в большинстве районов Хмельницкого, а также в Запорожье.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. 15 ноября по энергообъектам Украины были нанесены очередные удары. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в этот день энергетическая инфраструктура страны подверглась самому массированному удару с начала российской специальной военной операции. По данным офиса президента Украины, было повреждено 15 энергообъектов. В то же время глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о повреждении более 30 объектов инфраструктуры страны.

Очередные российские удары по объектам энергетики Украины были нанесены 17 ноября. На следующий день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя в результате обстрелов, и попросил помощи у Запада.

Киев, Наталья Петрова

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