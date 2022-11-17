Киев раскрыл планы на договор с G7 по репарациям за счет российских активов

Киевский режим планирует в 2023 году подписать договоры со странами «Большой семерки» о выплате репарация за счет российских активов. Механизм выплат будет подробно описан в документах, заявила глава украинского Минюста Ирина Мудрая.
Министр уверена, что страны G7 должны присоединиться к договору, поскольку на их территориях хранится большая часть замороженных российских активов.
«В течение следующего года Минюст должен подписать со странами G7 договор, в котором будет утвержден механизм взыскания российских репараций. В договоре будут прописаны критерии заявителей на компенсацию и прозрачный механизм выплат», – приводит ее слова украинское издание Forbes.
Для проведения выплат странам «Большой семерки» придется изменить свое законодательство, добавила Мудрая. Она пообещала, что к маю 2023 года будет составлен полный реестр нанесенного Украине ущерба.
В США заявили, что Запад должен наложить на Россию репарации в размере триллиона долларов за «вторжение на Украину». Его «первым взносом» могут стать 300 млрд долларов из арестованных российских резервов Центробанка РФ.
В конце мая министры финансов стран «Большой семерки» обсудили вопрос конфискации замороженных российских резервов и использования их для восстановления Украины. Они были осторожны в оценках, но уже в ноябре Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности и возмещении ущерба за конфликт на Украине.
В Москве возможное взыскание репарация назвали воровством в нарушение норм международного права. МИД РФ отметил, что ГА ООН не имеет полномочий для принятия решения о возложении финансового бремени на Россию.
Киев, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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