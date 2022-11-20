Минобороны раскрыло подробности массированного обстрела Запорожской АЭС

Киевский режим провел массированный обстрел Запорожской атомной электростанции днем 19 ноября и дважды обстрелял АЭС утром 20 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За 19 ноября артиллерия ВСУ выпустила по станции 11 крупнокалиберных снарядов, а 20 ноября – езе больше.

«С 9:15 до 9:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10:10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию», – рассказал Конашенков.

Стреляли из района поселения Марганец Днепропетровской области, эта территория находится под контролем ВСУ. Российская артиллерия разбила огневые средства противника во время ответного огня.

Представитель МО РФ подчеркнул, что киевский режим продолжает провокации, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на АЭС. Вопреки действиям Киева радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.

Специалисты «Росатома» и МАГАТЭ обследуют станцию и оценят причиненный обстрелами ущерб.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Запорожскую АЭС призвал Москву и Киев создать безопасную зону вокруг станции. Он пояснил свою задумку просто: «Не стреляйте по станции, не стреляйте со станции».

17 ноября совет агентства принял резолюцию с призывом для России немедленно прекратить все действия «против»/«на» ядерных объектах Украины. В их число МАГАТЭ включило и Запорожскую АЭС на территории региона, который официально вошел в состав РФ. МИД России отметил, что агентство вступило на путь политизации своей работы, составив такой «непрофессиональный» документ, содержащий «фактологические ошибки».

Москва, Наталья Рязанова

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