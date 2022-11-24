Российские военные сорвали несколько попыток прорыва ВСУ в ЛНР и Запорожье

Украинские военные продолжают атаковать позиции российских войск по разным направлениям. О ходе проведения специальной военной операции рассказали в Министерстве обороны РФ.

Так на Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Уничтожено более 15-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении боевики киевского режима предприняли безуспешную контратаку в направлении Владимировки, Павловки и Времевки.

«Кроме того, в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также российские артиллеристы уничтожили установку реактивной системы залпового огня «Град» в Харьковской области, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Херсонской области и две станции AN/TPQ-36 в ДНР. ПВО сбили четыре вражеских беспилотника в Запорожье и ДНР.

Москва, Зоя Осколкова

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