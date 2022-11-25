Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада топливо для генераторов, которые запускают во время отключения электричества.

«Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии», – написала Financial Times по итогам интервью с украинским лидером.

Киев уже пожаловался США и их союзникам на нехватку запчастей для восстановления энергетической инфраструктуры. Зеленский попросил мэров и глав муниципалитетов Франции помочь украинским городам и селам в подготовке к зиме с учетом повреждения систем отопления и подачи электричества.

Норвегия договорилась с Европейским банком реконструкции и развития выделить более 190 млн евро на покупку газа для Украины. Хотя в августе Зеленский обещал, что именно Украина станет гарантом энергетической безопасности для Европы.

Киев, Наталья Рязанова

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