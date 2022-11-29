Глава ДНР: Угледар будет скоро освобожден

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о скором освобождении города Угледара. Он назвал важным Угледарское направление: со взятием под контроль этого населенного пункта откроются возможности для освобождения городов Краматорск и Славянск.

Касаясь ситуации у населенного пункта Павловка, Пушилин заявил, что ВСУ ночью вновь предприняли несколько безуспешных попыток пойти в контратаку.

«Для противника потеря этого населенного пункта, этой позиции была болезненной. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач, и Угледар совсем скоро будет освобожден», – сказал глава ДНР в эфире «Соловьев Live».

Пушилин также сообщил, что в Марьинке «в полной мере развернулись городские бои, продолжается эвакуация гражданского населения из самой Марьинки и из окрестностей».

«На Авдеевском направлении продолжается улучшение позиций», – добавил он. «Тут задача стоит понятная: Авдеевка должна быть освобождена, а чтобы она была освобождена, перед этим нужно освободить все населенные пункты, малые населенные пункты или то, что от них осталось, вокруг Авдеевки», – уточнил он, отметив что «работа продолжается».

Ранее во вторник, 29 ноября, Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении поселков Перше Травня и Андреевка.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»