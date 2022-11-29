российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 13:52 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Глава ДНР: Угледар будет скоро освобожден

Денис Пушилин, фото: «Донецкое агентство новостей»

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о скором освобождении города Угледара. Он назвал важным Угледарское направление: со взятием под контроль этого населенного пункта откроются возможности для освобождения городов Краматорск и Славянск.

Касаясь ситуации у населенного пункта Павловка, Пушилин заявил, что ВСУ ночью вновь предприняли несколько безуспешных попыток пойти в контратаку.

«Для противника потеря этого населенного пункта, этой позиции была болезненной. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач, и Угледар совсем скоро будет освобожден», – сказал глава ДНР в эфире «Соловьев Live».

Пушилин также сообщил, что в Марьинке «в полной мере развернулись городские бои, продолжается эвакуация гражданского населения из самой Марьинки и из окрестностей».

«На Авдеевском направлении продолжается улучшение позиций», – добавил он. «Тут задача стоит понятная: Авдеевка должна быть освобождена, а чтобы она была освобождена, перед этим нужно освободить все населенные пункты, малые населенные пункты или то, что от них осталось, вокруг Авдеевки», – уточнил он, отметив что «работа продолжается».

Ранее во вторник, 29 ноября, Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении поселков Перше Травня и Андреевка.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

В ДНР сообщили об освобождении поселений Перше Травня и Андреевка / СМИ: Польша провоцировала ФРГ напрямую вмешаться в конфликт на Украине / Киев ищет импортеров электричества в связи с катастрофой в энергетике / ВС РФ уничтожили более 300 украинских боевиков за сутки / Экс-глава СДПГ раскрыл подготовку Штатами Украины к войне с Россией с 2014 года / Под Донецком ВКС России уничтожили до 100 иностранных наемников / Российские военные уничтожили в Запорожье склад боеприпасов «HIMARS» / У США возникли проблемы с ремонтом артиллерии на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Донбасс vs Киев,