Армия России штурмует населенный пункт Водяное в ДНР

Российские войска штурмуют украинские позиции в населенном пункте Водяное на авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

Наступательные действия ведет подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР, передает РИА «Новости».

Отмечается, что поддержку атакующим осуществляют артиллерия и беспилотники, сбрасывающие снаряды на украинские подразделения.

Накануне Минобороны России заявило о полном освобождении поселка городского типа Курдюмовка в ДНР. 30 ноября российские военные сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Белогоровка, Перше Травня (Первомайское) и Андреевка на территории ДНР.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис вчера заявил, что российская армия сжимает кольцо вокруг находящейся под контролем украинских войск Авдеевки.

Москва, Наталья Петрова

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