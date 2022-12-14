Бывшая разведчица призвала Белый дом прекратить разжигание конфликта на Украине

Вашингтону пора перестать разжигать конфликт на Украине, считает бывшая сотрудница разведки США Ребекка Коффлер. Несмотря на большие траты и поставки оружия Киев не приблизился к победе.

Коффлер напомнила, что американский арсенал не бесконечен, как и средства налогоплательщиков. По данным компании Raytheon, Пентагон за 10 месяцев конфликта израсходовал 13-летний объем производства комплексов Stinger и пятилетний – Javelin. К тому же, отправляя большую военную помощь Украине, США не могут помогать другим странам, например, Тайваню.

«Несмотря на невообразимое число человеческих жертв, колоссальные расходы и обязательства США обеспечивать Украину оружием, победы ни одной из сторон в ближайшем будущем не предвидится. Вашингтон по-прежнему действует в парадигме принятия желаемого за действительное», – сказала эксперт в эфире Fox News.

Штатам стоит перенаправить усилия на организацию мирных переговоров для разрешения конфликта.

Минфин США запросил у Конгресса дополнительно 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины. США также одобрили пакет помощи Украине на 53 млн долларов для поддержания энергетической инфраструктуры. Первая отправка оборудования на 13 млн долларов уже состоялась.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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