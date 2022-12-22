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Четверг, 22 декабря 2022, 14:16 мск

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В зоне СВО российские военные сбили два украинских МиГ-29

Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают проведение специальной операции на Украине. За прошедшие сутки было сбито два самолета МиГ-29, а также вертолет Ми-8 ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь, – говорится в сообщении оборонного ведомства. – Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики уничтожен украинский вертолет Ми-8».

Противник несет потери и на земле. Так на Купянском направлении было уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. На Красно-Лиманском – более 20-ти солдат, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Донецком направлении за сутки ликвидировано до 50-ти украинских военных, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. На Южно-Донецком – до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах», – сообщили в Минобороны.

Помимо этого, в Херсонской области была уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы, в Запорожской и Николаевской областях противник лишился трех складов с боеприпасами. Средства ПВО сбили три беспилотника и перехватили два реактивных снаряда «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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