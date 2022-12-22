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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 22 декабря 2022, 15:53 мск

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Захарова уличила ФРГ во вмешательстве в конфликт на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Германия сама сделала себя стороной конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Помимо непрерывной отправки Киеву оружия Берлин дирижирует действиями в русле экономической войны против Москвы.

Дипломат отметила, что в таких условиях Германия не может выполнять роль «честного брокера» в переговорном процессе.

«Руководство ФРГ продолжает накачивать киевский режим оружием, инициативно пытается заниматься функцией координатора экономической войны, проводимой Европейским союзом против нашей страны. Германия по сути собственноручно сделала себя стороной конфликта и поэтому не может рассчитывать на роль честного брокера», – сказала Захарова во время брифинга.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Дипломат заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш так и не сформировал реалистичную позицию насчет переговоров между Россией и Украиной. Пристрастность видна также у подчиненных генсека, и не в пользу России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководство стран-членов НАТО только на словах воздерживаются от участия в конфликте России и Украины, а на деле ведет гибридную войну. Минобороны РФ нашло доказательства причастности британского руководства к подготовке атаки киевского режима на корабли Черноморского флота в бухте Севастополя.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Германия, Донбасс vs Киев,