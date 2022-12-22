Захарова уличила ФРГ во вмешательстве в конфликт на Украине

Германия сама сделала себя стороной конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Помимо непрерывной отправки Киеву оружия Берлин дирижирует действиями в русле экономической войны против Москвы.

Дипломат отметила, что в таких условиях Германия не может выполнять роль «честного брокера» в переговорном процессе.

«Руководство ФРГ продолжает накачивать киевский режим оружием, инициативно пытается заниматься функцией координатора экономической войны, проводимой Европейским союзом против нашей страны. Германия по сути собственноручно сделала себя стороной конфликта и поэтому не может рассчитывать на роль честного брокера», – сказала Захарова во время брифинга.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Дипломат заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш так и не сформировал реалистичную позицию насчет переговоров между Россией и Украиной. Пристрастность видна также у подчиненных генсека, и не в пользу России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководство стран-членов НАТО только на словах воздерживаются от участия в конфликте России и Украины, а на деле ведет гибридную войну. Минобороны РФ нашло доказательства причастности британского руководства к подготовке атаки киевского режима на корабли Черноморского флота в бухте Севастополя.

Москва, Наталья Рязанова

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