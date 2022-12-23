Россия отказалась обсуждать гарантии безопасности до вывода инструкторов НАТО с Украины

Серьезно обсуждать гарантии безопасности преждевременно, пока на территории Украины остаются инструкторы и наемники из стран НАТО. Вероятность переговоров во многом зависит от действий США, например, прекращения поддержки президента Украины Владимира Зеленского, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», – сказал он в интервью ТАСС.

Дарчиев напомнил, что Москва пыталась честно договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности, но ей «высокомерно» отказали. Недавно выяснилось, что заявления о приверженности Минским соглашениям были прикрытием для перевооружения ВСУ и выдвижения сил для уничтожения Донбасса.

«Специальная военная операция – вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях. В этих условиях доверия к США и коллективному Западу у нас нет», – подвел итог дипломат.

Киевский режим и его союзники прямо отказали России в гарантиях безопасности. Киев готов обеспечить безопасность России Только в случае ее отказа от ядерного оружия. А Евросоюз в первую очередь озабочен гарантиями безопасности для Киева. Приемлемые для России условия выхода из конфликта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал обсудить позже.

Москва, Наталья Рязанова

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