Россия достигла существенного прогресса в деле демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эта цель была заявлена одной из основных для специальной военной операции.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение – по пути демилитаризации», – сказал Песков журналистам.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что «украинский вооруженный потенциал если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется». Кроме того, поставки вооружения из Восточной Европы практически подошли к концу.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Главными целями СВО были названы демилитаризация и денацификация Украины. В апреле началась вторая фаза операции, одной из ее задач стало установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, сообщили в войсках Центрального военного округа.

По итогами сентябрьского саммита ШОС в Самарканде Владимир Путин заявил, что основной целью является освобождение всей территории Донбасса. И в этом план СВО не подлежит корректировке.

Москва, Наталья Рязанова

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