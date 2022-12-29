На Украине после ракетного обстрела повреждены энергообъекты – введены экстренные отключения света

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей после новой российской ракетной атаки по украинской энергетической инфраструктуре в четверг, 29 декабря. Напомним, сегодня утром по всей Украине объявлялась воздушная тревога, в ряде городов и регионов, в том числе Киеве и Одессе, были слышны взрывы.

«Есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей», – написал Галущеко в своих соцсетях. «По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света», – добавил он.

В свою очередь, украинская энергокомпания ДТЭК заявила о существенном повреждении оборудования одной из теплоэлектростанций. Эта ТЭС ранее уже неоднократно подвергалась обстрелам, говорится в сообщении энергокомпании в Telegram.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40% жителей украинской столицы остаются без света после ракетного удара.

В Киевской области электроэнергия не подается 180 тысячам абонентам, введены экстренные отключения электричества, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что обесточено 90% города. Власти Львовской области подтвердили повреждение объекта энергетической инфраструктуры, в регионе введены аварийные отключения электричества. Без света остаются более 470 тысяч абонентов, передает «Страна.ua». Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий позже уточнил, что без электричества 282 населенных пункта, из них 76 – частично.

В Одесской области поврежден объект энергетики, сообщил губернатор Максим Марченко. По данным украинских СМИ, в Одессе ввели экстренные отключения электричества.

ВС России начали наносить массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят спецслужбы Украины.

19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал мнение, что российской армии хватит ракет максимум на четыре масштабных обстрела Украины. «Если считать крупные атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

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