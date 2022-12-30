Минобороны раскрыло подробности массированного удара по Украине

Вооруженные силы РФ 29 декабря нанесли удар по объектам, связанным с военным управлением и энергоснабжением оборонного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Массированный удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Целями стали система военного управления и объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», – говорится в сообщении министерства.
В МО РФ добавили, что переданное ВСУ иностранное оружие теперь застряло в тылу.
Накануне воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Очевидцы в Киевской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях рассказали о работе системы ПВО и взрывах в ряде городов.
Москва, Наталья Рязанова
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